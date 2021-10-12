Пятитысячный пуск в рамках «Социальной газификации» в Подмосковье проведут 13 октября

Пятитысячный пуск газа в Подмосковье по программе «Социальная газификация» проведут специалисты уже 13 октября. Об этом заявил глава «Мособлгаза» Игорь Баранов на брифинге с жителями Талдома.

«То есть пять тысяч домовладений Подмосковья за три месяца бесплатно получили газ по президентскому проекту», — подчеркнул он.

Баранов напомнил, что в общей сложности в регионе из 1113 населенных пунктов, по которым стоит задача газификации на этот год, уже полностью подключено 350. Более того, работы идут даже с небольшим опережением графика.

Что касается работ в Талдоме, здесь газифицировали полностью уже четыре населенных пункта по президентскому проекту. В четырех ведутся работы. До конца года «Мособлгаз» должен завершить работы в 13 населенных пунктах, уточнил Баранов.

Дату реализации президентской программы «Социальная газификация» в их муниципалитете жители Московской области могут узнавать через «Яндекс.Карты». В течение ближайшего месяца сервис будет расширен. После этого жители с его помощью смогут заключить комплексный договор по газификации своих домов.