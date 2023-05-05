Подмосковье 05 мая 2023, 18:53 Пятилетний патриот поучаствовал в ежегодном автопробеге к 9 Мая в Подмосковье

Читать 360tv в

В Московской области состоялся ежегодный автопробег, посвященный предстоящему Дню Победы. В мероприятии поучаствовал и пятилетний местный житель. Об этом в эфире «Область перемен» сообщил председатель Московской областной организации ветеранов Виктор Пикуль. Другие гости программы — руководитель проекта «Театральный поединок» Максим Драченин и руководитель центра лечения и профилактики остеопороза МОНИКИ имени Владимирского Ирина Крюкова — рассказали о театральном конкурсе и нацпроекте «Старшее поколение».

Подмосковный автопробег к 9 Мая

В Подмосковье состоялся автомобильный пробег, приуроченный ко Дню Победы. В нем поучаствовали члены Московской областной организации ветеранов.

Реклама

«Это ежегодная традиция ко Дню Победы. В автопробеге участвовали наш ветеранский актив и молодежь. Самому молодому было пять лет, самый возрастной — 98-летний участник ВОВ. Мероприятие прошло по городам воинской славы, их у нас четыре в области, и ряду населенных пунктов воинской доблести», — сообщил председатель Московской областной организации ветеранов Виктор Пикуль.

Поединок областных театралов

Весенний этап конкурсной программы регионального проекта «Театральный поединок» завершился. На сцену вышли юные артисты из Дубны и Дмитрова. Победу одержали ребята из Дубны. Это был четвертый сезон проекта.

Его создали ребята из Молодежного совета. Также в Дмитрове 13 мая состоится «Встреча чемпионов». Кто-то из чемпионов прошлых лет сейчас готовится к поступлению в театральные вузы страны. Коллектив, который выиграет на встрече чемпионов, будет представлять Московскую область на всероссийском уровне.

«На весеннем этапе конкурсной программы было 16 поединков, их представляли 32 коллектива из разных городов Московской области. Наша цель — сделать нашу молодежь профессиональными творцами», — заявил автор и руководитель Московского областного проекта «Театральный поединок» Максим Драченин.

Реализация нацпроекта «Старшее поколение» в Подмосковье

В Московской области реализуется нацпроект «Старшее поколение». Он состоит из нескольких крупных блоков. Одним из важнейших считается забота о здоровье пожилых людей. На вооружении у подмосковных врачей есть современные методы диагностики и лечения остеопороза. Еще одна патология пожилых — это перелом проксимального отдела бедра.

«Главная цель проекта — улучшение качества жизни наших граждан. С 2018 года в регионе открыт гериатрический центр на базе госпиталя ветеранов, где оказывают медпомощь пожилым людям. Они имеют возможность пройти обследование, при необходимости можно получить консультации специалистов», — рассказала руководитель центра лечения и профилактики остеопороза ГБУЗ МО МОНИКИ имени Владимирского Ирина Крюкова.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».