Пятилетней Ангелине из Истры нужно лечение. Вы можете ей помочь

Обычные дела пятилетних детей Ангелина Свидлова из городского округа Истра выполняет с трудом. Прокатиться с горки — это настоящий подвиг. Девочка боится незнакомцев, плохо разговаривает и не любит отходить от мамы. Врачи поставили ребенку диагноз резидуально-органическое поражение нервной системы. Но родители помогают дочке преодолеть все трудности. Проблемы с координацией уже решили и терапию нужно продолжить. На еще один курс требуется 250 тысяч рублей.

Источник фото: телеканал «360»

Юлия и ее муж мечтали о ребенке 10 лет. Но во время родов пуповина обвилась вокруг тела девочки и остановила ее дыхание. Как результат, гипоксия и кровоизлияние в мозг. Пострадало правое полушарие, которое отвечает за физические, эмоциональные и логические связи.

Под наблюдением врачей Ангелина была с самого детства. Но этого оказалась недостаточно. Когда девочка пошла в садик, то стало заметно ее отставание от сверстников. Она постоянно боялась оставаться без мамы. Сначала думали, что это адаптация, но страхи так со временем и не прошли.

Ей нужна постоянная реабилитация. То есть четыре раза в год нужны процедуры в виде массажа, мозжечковой стимуляции, постоянные занятия с дефектологом и логопедом Юлия Свидлова мама Ангелины

Прогресс уже есть, но терапию нужно продолжать и делать это надо сейчас, пока девочка еще маленькая.

Центр детской неврологии готов принять Ангелину на лечение. Курс обойдется в 250 тысяч рублей, он поможет развить навыки речи и социализации.

Источник фото: телеканал «360»

Девочка — подопечная фонда «Линия жизни», и сейчас благотворители проводят акцию «Чья-то жизнь — уже не мелочь». В офис фонда можно принести простые монеты, которые завалялись в кармане. Это тоже вклад в здоровье ребенка.

Родители же не постоянно будут с ней рядом, ей придется одной жить, хочется ее максимально адаптировать к жизни, чтобы она сама смогла жить на свете, на земле, речь появилась — уже хорошо, она сама может выразить свои желания Юлия Свидлова мама Ангелины

Главное желание Юлии сейчас, чтобы дочка подружилась с окружающим миром и перестала его бояться. С каждым днем она становится все самостоятельнее, уже освоила азбуку, ее речь стала четче, она реже уходит в себя.

Нужно просто немного помощи. Средства на курс лечения собирают в офисе «Линии Жизни» в Москве. Его можно узнать на сайте фонда. Там же можно узнать о других способах помощи. Самый простой — это отправить сообщение на номер 3242 с суммой пожертвования.