Пятиклассник из Орехово-Зуева сделал робота, который кормит собаку по часам

Пятиклассник из Орехово-Зуева Илья Кочегаров сам создает роботов. Недавно школьник сделал помощников, которые по часам кормят и поят его собаку. Изобретение юного инженера может помочь владельцам животных.

Источник фото: телеканал «360»

У одиннадцатилетнего Ильи Кочегарова семья вечно в разъездах, он сам — в школе. А шпиц Леди преданно ждет хозяев дома. Чтобы не переживать за нее, Илья сделал двух роботов, которые не оставят питомца голодным.

«Робот-кормушка через каждые полчаса подзывает Леди моим голосом и высыпает корм в миску. А поилка просто поддерживает определенный уровень воды постоянно. В емкость заливаю воду, включаю пауэрбанк, начинает работать погружная помпа, с помощью которой вода под давлением через трубку подается в миску. Количество воды в миске контролируется датчиком уровня воды», — объяснил Илья Кочегаров, робототехник.

Источник фото: телеканал «360»

Юный инженер уточнил, что когда собака выпивает воду, датчик уровня воды подает сигнал погружной помпе. Тогда вода вновь наливается до определенного уровня.

Изобретение получило одобрение специалистов. Владелица питомника шарпеев Ольга Пугинская оценила роботов по достоинству.

«Мне, например, было бы актуально предложить робота своим владельцам маленьких щенков, потому что маленький щенок нуждается в кормлении каждые три-четыре часа. И если бы такое изобретение было бы изготовлено в промышленном масштабе, и его можно было бы купить, я бы предложила своим владельцам», — сказала Ольга Пугинская.

Источник фото: телеканал «360»

На достигнутом Илья останавливаться не собирается. Сейчас юный робототехник работает над «Умным домом» для животных. Внутри каркаса Илья собирается установить камеры и систему климат-контроля, чтобы в любой момент прямо со смартфона проконтролировать, как дела у любимого питомца.

Школьник вникает в тайны программирования не просто для развлечения, а чтобы в будущем изобретать «умные» протезы для людей. Илья делает ставку на изобретения, которые помогают человеку в быту.