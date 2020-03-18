Пятиклассник из Ногинска превратил хобби в успешный стартап

Федор Артоболевский живет в Ногинске. В свои 12 лет он сам зарабатывает. Мальчик превратил увлечение компьютерными играми в бизнес.

Источник фото: телеканал «360»

Подросток прокачивает аккаунты со скинами. На языке геймеров, скин — это герой компьютерной онлайн игры. Он проходит разные испытания, участвует и побеждает в турнирах. За это персонажа награждают виртуальным оружием или обмундированием. Федор помогает тем, у кого не хватает умений в игре.

Заработок поступает на карточку родителей Федора. Они понемногу выдают деньги или сами ему что-то покупают. Бизнес ребенка для них не главное. Самое важное — успеваемость сына. Федор отличник, занимается футболом, монтирует видео для школьных праздников. Мама и папа следят, чтобы мальчик не заигрался.

Играя, Федор не только развлекается и зарабатывает, но еще и учится. Мальчик хочет стать программистом. Поэтому смотрит, как все устроено.

Источник фото: телеканал «360»

Федя — участник проекта «Бизнес-класс» для юных предпринимателей. Детям рассказывают, как идею превратить в товар, который можно выгодно продавать.

В рамках проекта школьников протестировали, в какой сфере бизнеса они могли бы развиваться. Федору оказались интересны информационные технологии. Родители мальчика — сами предприниматели, поэтому поддерживают начинания сына.

Пока подросток создает несложные пробные игры. Но, как и его персонажи, поднимается с одного уровня на другой, чтобы однажды создать свою виртуальную Вселенную.