Подмосковье 25 февраля 2023, 21:12 Пятиэтажку 1988 года капитально отремонтировали в Наро-Фоминске

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Пятиэтажный жилой дом 1988 года постройки в Наро-Фоминске капитально отремонтировали. Обновленную многоэтажку на Парковой улице, 6 получили жильцы 66 квартир.

На первый ярус строители уложили керамогранит желтого цвета. Также фасад здания утеплили.

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«Система навесных фасадов уникальна и в нашем городе применялась впервые. Данная технология обеспечивает улучшение архитектурного облика наряду с утеплением», — сообщила начальник отдела по жилищному фонду комитета по ЖКХ и дорожной деятельности Оксана Филатова.

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Фасадная теплозащитная система содержит уникальный материал из минеральных волокон, защищенный сталью с полимерным покрытием. Антивандальные панели «Термоленд» предусматривают внутреннее вентилирование. Наличие полостей между панелями исключает намокание и конденсацию фасада, система естественным образом вентилируется, а значит, грибок образовываться не будет.

Все работы проводились за счет средств Фонда капитального ремонта. Ремонт обошелся организации в 20 миллионов рублей.

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