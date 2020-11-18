Рубли за шаги. Торговая сеть «Пятерочка» провела благотворительный марафон для помощи детям
Получившуюся сумму удвоили и перечислили в благотворительный фонд Алексея Немова для поддержки воспитанников спортивно-адаптивной школы. Результат общих усилий считали так: рубль за каждую тысячу шагов.
Участники марафона прошли более миллиарда шагов. Поддержав марафон через приложение «Турбостарты», они внесли вклад в развитие спорта для детей с особенностями развития.
Отдельная благодарность каждому, кто принял участие в благотворительном марафоне, кто накапливал шаги дома и на работе, старался и постоянно увеличивал темп, чтобы финальный вклад был как можно больше. Благодаря нашим общим усилиям мы смогли сделать то, что действительно важно
Накопленный результат «Пятерочка» решила удвоить. Как итог — более двух миллионов рублей направили на благотворительность, в том числе на покупку расходных материалов и других нужных для спортивной школы вещей.
«На самом деле, очень много таких людей, которые не любят афишировать свои поступки, но это нужно и необходимо делать», — отметил российский гимнаст Алексей Немов.
По его словам, это пример для других, а значит, возможность увеличить количество неравнодушных людей.