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    18 ноября 2020, 13:04

    Рубли за шаги. Торговая сеть «Пятерочка» провела благотворительный марафон для помощи детям

    Анастасия Аброськина, Дмитрий Степанищев, Ирина Журавлева

    Торговая сеть «Пятерочка» помогла детям с особенностями развития, проведя благотворительный онлайн-марафон для сотрудников и всех желающих. Задача простая: требовалось пройти как можно больше шагов, которые рассчитывало мобильное приложение. После эти шаги перевели в рубли.
    Рубли за шаги. Торговая сеть «Пятерочка» провела благотворительный марафон для помощи детям | Изображение 1

    Получившуюся сумму удвоили и перечислили в благотворительный фонд Алексея Немова для поддержки воспитанников спортивно-адаптивной школы. Результат общих усилий считали так: рубль за каждую тысячу шагов.

    Участники марафона прошли более миллиарда шагов. Поддержав марафон через приложение «Турбостарты», они внесли вклад в развитие спорта для детей с особенностями развития.

    Отдельная благодарность каждому, кто принял участие в благотворительном марафоне, кто накапливал шаги дома и на работе, старался и постоянно увеличивал темп, чтобы финальный вклад был как можно больше. Благодаря нашим общим усилиям мы смогли сделать то, что действительно важно

    Сергей Гончаровгенеральный директор торговой сети «Пятерочка».

    Накопленный результат «Пятерочка» решила удвоить. Как итог — более двух миллионов рублей направили на благотворительность, в том числе на покупку расходных материалов и других нужных для спортивной школы вещей.

    «На самом деле, очень много таких людей, которые не любят афишировать свои поступки, но это нужно и необходимо делать», — отметил российский гимнаст Алексей Немов.

    По его словам, это пример для других, а значит, возможность увеличить количество неравнодушных людей.