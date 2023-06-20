Подмосковье 20 июня 2023, 13:40 Пятеро сирот из Солнечногорска приобрели жилье по льготному сертификату с начала года

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Новой мерой поддержки в виде жилищных сертификатов в Солнечногорске воспользовались пять сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Приобретенные квартиры оформили в собственность ребенка без возможность продажи в течение пяти лет.

Сертификаты на приобретение жилья начали выдавать сиротам с начала года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. С их помощью можно купить квартиру в любом городе региона.

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Замминистра социального развития Подмосковья Вера Марченко, заместитель прокурора Московской области Сергей Панин и представители администрации Солнечногорска поздравили с новосельем двух девушек, купивших с помощью сертификата квартиры в деревнях Голубое и Поварово.

«Приобретение жилья с помощью жилищного сертификата — это большие преимущества для ребят. Во-первых, есть право выбора. И у нас, действительно, ребята подбирают себе квартиры там, где они хотят», — отметила Вера Марченко.

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