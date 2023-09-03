Подмосковье 03 сентября 2023, 23:03 Пять железнодорожных станций Балашихи подготовят к запуску МЦД-4 Людмила Михалёва

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МЦД-4 планируют открыть 9 сентября, диаметр соединит Калужское и Нижегородское направления. В состав будущего участка войдут пять станций Балашихи — Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская и Никольское.

Сегодня специалисты заканчивают масштабную реконструкцию станции Железнодорожная. Старый вокзал полностью демонтировали, на его месте построили новое здание с современными платформами, эскалаторами и навесами. Также вблизи станции возвели макет первого русского паровоза отца и сына Черепановых.

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На платформе Ольгино МЦД-4 возвели новый павильон и перехватывающую парковку на 500 мест. Остановки возле станции оборудуют дополнительными функциями для комфортного ожидания автобусов.

На Никольской, Салтыковской и Кучино пассажиропоток меньше, поэтому на платформах проводят только косметический ремонт. В подземных переходах заменили плитку, обновили навигацию на станциях и установили новое освещение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области на территории МЦД-3 обустроили 20 станций.

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