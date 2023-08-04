Подмосковье 04 августа 2023, 08:27 Пять волонтеров из Солнечногорска стали победителями регионального этапа премии #Мывместе пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Волонтеры из Солнечногорска стали победителями регионального этапа международной премии #Мывместе. Среди отличившихся — Владимир Царев, Оксана Пронина, Александр Сорокин, Алексей Чернышов и Ольга Гаврилюк.

Лауреатами регионального этапа международной премии #Мывместе стали более две тысячи человек, в том числе пять солнечногорцев.

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На конкурсе отметили проекты Владимира Царева — клуб семейного туризма «Спутник», Алексея Чернышова — «ЭкоЖизнь» и Александра Сорокина «Юнармейская стрельба из арбалета». Также в число победителей попали Оксана Пронина с проектом по профориентации молодежи «Мой старт» и Ольга Гаврилюк с проектом «Серебро Солнечногорья вместе с Россией», который направлен на оказание гуманитарной помощи военнослужащим в зоне спецоперации и в госпиталях, а также мирным жителям приграничных зон и беженцам Донбасса.

«Добровольческое движения активно развито на территории округа. Наши волонтеры оказывали помощь населению в период пандемии, с началом специальной военной операции взяли на себя заботу о семьях мобилизованных. Поздравляю наших активных жителей округа и желаю дальнейших успехов!» — сказал заместитель главы администрации Солнечногорска Николай Минаев.

Полуфинал премии пройдет на форуме добровольцев в Рязани с 5 по 8 сентября. Международная премия #Мывместе учреждена Федеральным агентством по делам молодежи для поддержки проектов в сфере волонтерства и благотворительности.

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