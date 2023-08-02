02 августа 2023, 02:00
Пять ветеринарных станций Подмосковья отметили наградой Яндекса «Хорошее место»
Знак Яндекса «Хорошее место» вручили пяти государственным ветеринарным клиникам Подмосковья. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Награду вручают на основе рейтинга, составленного по отзывам и оценкам. Для нас это признание отличной работы Госветслужбы Подмосковья и высокого уровня обслуживания клиентов», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
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По мнению Яндекса, лучшими ветеринарными станциями Подмосковья признаны Мытищинская, Пушкинская, Лобненская, Талдомская и Клинская.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о двукратном увеличении площадей сельхозземель Подмосковья за 10 лет. Это стало возможно благодаря проведенным программам правительства в области сельского хозяйства.
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