Подмосковье 10 января 2024, 17:50 Пять важных инфраструктурных объектов запустят в Лобне в 2024 году Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Читать 360tv в

В 2024 году в Лобне запланировано ввести в работу сразу несколько крупных инфраструктурных проектов. Работы их над реализацией уже активно ведутся.

Сразу пять социально-значимых объектов начнут полноценно функционировать в городском округе Лобня в 2024 году.

Реклама

В микрорайоне Катюшки планируется открыть комплекс «школа-сад» к началу учебного года. Также в Лобне будет открыта поликлиника, рассчитанная на 600 посещений в смену. В данный момент строительная готовность медицинского учреждения составляет более 50%.

Одним из ключевых проектов 2024 года является строительство Северного обхода Лобни. В настоящее время идут работы на финальном отрезке магистрали, включая обновление Рогачевского и Краснополянского шоссе, запуск съезда в сторону улицы Гагарина и открытие новой кольцевой развязки на Рогачевском шоссе. Закончить работы планируется в ноябре 2024 года.

До конца второго квартала 2024 года будет завершено строительство четырех надземных переходов на Лобненском шоссе, что обеспечит безопасное и комфортное передвижение пешеходов.

Запланирована на текущий год и долгожданная реконструкция Центрального парка культуры и отдыха. По проекту здесь обустроят зону для проведения культурно-массовых мероприятий, создадут новую танцевальную площадку с амфитеатром, приведут в порядок площадь со сценой и организуют павильон-кафе.

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что работы по модернизации системы ЖКХ в Московской области должны быть прозрачными и своевременными.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».