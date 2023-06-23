Подмосковье 23 июня 2023, 17:14 Пять услуг для инвесторов объединили в одну комплексную в Подмосковье Unsplash

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Подключить объект капитального строительства ко всем необходимым инженерным сетям инвесторы могут в рамках комплексной услуги на РПГУ. Подробный алгоритм с видеоинструкцией, как это можно сделать, запустили на Инвестиционном портале Московской области.

На портале госуслуг Подмосковья можно получить техусловия, информацию о возможности подключения, договор о присоединении к сетям или акт о подключении зданий. Заявление можно направить как по всем видам услуг сразу, так и по отдельности. Каждый шаг инвестора детально прописан в алгоритме, размещенном на инвестиционном портале.

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«Успешно внедрив все пять элементов регионального инвестиционного стандарта, Подмосковье продолжает улучшать свои практики. Как результат — Московская область стала лучшей среди регионов по направлению „Регуляторная среда“ рейтинга инвестпривлекательности регионов АСИ, заняв в общем рейтинге третье место», — сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности Подмосковья. Регион вошел в первую тройку по России по этому показателю.

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