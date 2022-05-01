Пять участков дорог в Солнечногорске отремонтируют после голосования на «Доброделе»

Почти 18 километров дорог отремонтируют в городском округе Солнечногорск в рамках первой волны ремонтной кампании, рассказали в Минтрансе Московской области. В список вошло 16 участков. Этот перечень сформировала администрация муниципалитета с учетом предложений жителей.

Среди региональных автомобильных дорог в перечень попали участок Пятницкого шоссе в Солнечногорском районе (участок 1 протяженностью 4,85 километра), дорога Горетовка — Общественник (943 метра), дорога М10 «Россия» — санаторий имени Артема (2,1 километра).

Среди муниципальных автомобильных дорог в списке: проезд по деревне Лугинино (1,9 километра), дорога между деревней Саврасово и санаторием «Мцыри» (1,016 километра), дорога Сходня — Саврасово (344 метра), автодорога РКМ-3 (один километр), проезд по Новой Деревне (1,4 километра), улица Центральная в Поварове (1,11 километра), дорога в деревне Клочково в Поварове (300 метров), дорога в деревне Головково (400 метров), три участка дороги в деревне Безверхово (1 участок — 888 метров, второй — 385 метров, третий — 101 метр), дорога в деревне Лопотово (140 метров), автомобильная дорога в деревне Льялово протяженностью 1,1 километра в СНТ «Кабанье Поле 2».

Общая протяженность всех дорог, которые отремонтируют в первую волну в Солнечногорске, составила 17, 977 километра.

В Минтрансе отметили, что в 2022 году в Московской области приведут в порядок более 800 участков дорог протяженностью почти 1,1 тысячи километров. Причем 34% от общей программы отремонтируют по итогам голосования на портале «Добродел» — это порядка 280 участков дорог.

В Солнечногорске по результатам такого голосования в перечень включили пять участков: это участок Горетовка — Общественник, дорога М10 «Россия» — санаторий имени Артема, проезд по деревне Лугинино, участок трассы РКМ-3, дорога в Новой Деревне.

Планируется, что ремонтный сезон завершиться к осени.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будут отремонтированы 170 региональных дорог протяженностью 704 километра, 632 муниципальные дороги протяженностью 475 километров — с привлечением софинансирования из Дорожного фонда Московской области, уточнили в пресс-службе.