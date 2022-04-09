Пять тысяч человек обеспечили бесплатными продовольственными наборами в Балашихе

Председатель Общественной палаты Балашихи Елена Жарова сообщила о том, что пять тысяч человек были обеспечены бесплатными продовольственными наборами за 2021 год в Балашихе.

Об этом стало известно во время пленарного заседания администрации городского округа. Участие в нем приняли глава городского округа Сергей Юров, председатель Совета депутатов Геннадий Попов, а также члены и консультанты-эксперты палаты.

«Очень подробно сегодня был представлен отчет о деятельности Общественной палаты. Важно выстраивать взаимодействие между палатой и администрацией. Общественная палата и волонтеры всегда первыми приходят на помощь, когда мы сталкиваемся с трудностями. Сегодня они активно помогают жителям Донбасса, собирают и отправляют гуманитарную помощь», — сказал Сергей Юров.

На заседании представили отчет о работе с некоммерческими организациями, среди которых «Мир для всех», «Лучик», «Мы вместе». Рассказали о деятельности волонтеров, которых к 2022 году стало более 800 человек.

«Усилиями гражданского общества и волонтеров нам удалось обеспечить бесплатными продовольственными наборами нуждающиеся семьи, одиноко проживающих и незащищенных граждан, инвалидов. За 2021 год это более пяти тысяч человек. Создание Ресурсного центра „Волонтеры Балашихи“ позволило еще более четко координировать эту работу и немедленно реагировать на возникающие проблемы в обществе», — сказала Елена Жарова.

Общественная палата Балашихи одной из первых в Московской области инициировала сбор гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик. Волонтеры несколько раз в неделю отправляют тонны груза в распределительные центры.