Пять сырных заводов продолжают строить в Дмитровском округе. Пандемия не сдвинула сроки

В Дмитровском городском округе продолжается строительство заводов по производству сыра. Пять резидентов возводят свои предприятия на территории сырного кластера. Вся инфраструктура здесь рассчитана на производство сыра. Пандемия не сдвинула сроки сдачи объектов.

Сырный кластер расположится на 17 гектарах. На месте стройки в скором времени вырастут заводы. Сейчас взводят предприятия пять резидентов. Все они будут производить разные сорта сыра из разной ценовой категории.

«Мы будем стремиться делать продукцию, которая на сегодняшний день востребована рынком. Будем ближе к ценовой категории, которая нашим народом востребована — это 500-600 рублей за килограмм. Очень достойная цена за килограмм качественного сыра», — рассказал Константин Сычев, резидент.

Тут же строят еще один завод. Его назовут «Сыровар». Там будут готовить продукт по итальянским технологиям. Руководитель проекта Алексей Арекелян впервые возглавляет строительство сырного производства.

Источник фото: телеканал «360»

«На площадке 15 тысяч квадратных метров будет находиться здание завода, состоящее из двух блоков», — отметил Арекелян.

Глава подмосковного министерства сельского хозяйства Андрей Разин присутствовал на запуске проекта и сейчас внимательно следит за его судьбой.

«Мы уверены, что сыр — это продукт, который будет двигать вперед нашу молочную отрасль», — заявил Андрей Разин, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Впервые в стране создают монопарк, в котором регион полностью вкладывается в инфраструктуру для производства только одного продукта. Андрей Разин считает, что это станет гарантом здоровой конкуренции. Стоит только запуститься, и начнутся сырные баттлы.

«Здесь будет пять резидентов, в том числе и иностранные. У нас будет крупнейший иностранный производитель — это компания Savencia», — уточнил Разин.

Округ ориентирован не только на производство сыра. Здесь выращивают овощи — картофель, свеклу, капусту. В этом году, говорит Андрей Разин, аграриям повезло с погодой — начали на неделю раньше. Посевная кампания близится к завершению.

Источник фото: телеканал «360»

Власти Подмосковья активно поддерживает агропромышленные и сельскохозяйственные проекты на территории области. Отечественных сыроваров в Московской области поддерживают уже несколько лет — регион передает землю для реализации бизнеса и выделяет гранты на приобретение оборудования, ремонт и реконструкцию сыроварен.

Из-за пандемии коронавируса в регионе приостановили работу стройки. 18 мая строительные работы восстановили. Возобновилось строительство жилых домов, заводов, социальных объектов и дорог. Подрядчики наращивают темпы и не собираются переносить сроки сдачи проектов. Об этом в эфире канала «360» рассказал губернатор Андрей Воробьев.