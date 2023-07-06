06 июля 2023, 17:59
Губернатору Подмосковья доложили о ремонте ж/д переходов
Пять современных разноуровневых переходов построят на железнодорожных станциях Подмосковья к концу года, а еще пять — спроектируют. Об этом губернатору Андрею Воробьеву в эфире радио Sputnik доложила заместитель председателя областного правительства Анна Кротова.
Она уточнила, что речь идет о станциях в Люберцах, Раменском, Реутове, Серпухове и Ленинском округе. Также в этом году еще по пяти станциям создадут проекты.
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«Я надеюсь, мы одинаково понимаем, что этот адресный список мы должны доводить до тех, кому это важно. Тем, кто живет в Раменском, тем, кто живет в Мытищах, и так далее», — сказал Андрей Воробьев.
Также он попросил главу городского округа Мытищи Юлию Купецкую ответить на жалобу жителей о плохом состоянии подземного перехода на железнодорожной станции Строитель.
Она объяснила, что работы на этом участке уже начались и закончатся в ближайшие две недели. Надземный переход уже прошел все этапы реконструкции.
«Привели в порядок надземный переход, установили лифты, чтобы жителям было комфортно передвигаться. Остался подземный переход. <.> В 20-х числах июля мы готовы будем сдать объект. Я думаю, что жители останутся довольны», — заявила Купецкая.
Она пояснила, что переходы важны не только для пассажиров, но и для всех жителей микрорайона, окруженного железной дорогой.
В Московской области на балансе РЖД — свыше 160 переходов. С перевозчиком регулярно согласовывают программу ремонта, куда включили переход в Мытищах, отметила Анна Кротова. Она добавила, что до конца года ремонт проведут еще на 17 переходах РЖД.
РЖД
Андрей Воробьев
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