13 декабря 2023, 13:34
Пять школ приняли участие в квесте по функциональной грамотности в Дмитровском округе
Неделя функциональной грамотности проходит в школах Подмосковья с 11 по 15 декабря. Ученики из пяти школ Дмитровского округа приняли участие в квесте, посвященном развитию различных навыков.
Функциональная грамотность — это умение применять на практике знания и навыки, полученные в школе. В течение недели в школах Дмитровского округа пройдут тематические занятия, семинары и тренинги для педагогов.
Реклама
«Ежегодно в Дмитровском округе проходит Неделя, посвященная развитию функциональной грамотности у детей. Каждая школа готовит и проводит для своих учеников интересные тематические занятия», — отметила начальник Управления образования администрации Дмитровского округа Татьяна Малинникова.
Так, Управление образования администрации Дмитровского округа организовало для школьников квест «В царстве роз». Он прошел на базе тепличного комплекса «Подосинки».
Задания квеста выполняли команды из школы № 3, № 5, № 10, лицея № 4 и Орудьевской школы. После сотрудники тепличного комплекса провели для ребят экскурсию и показали процесс выращивания роз.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик на территории региона.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Школы
Школьники
Дмитров
Реклама
Реклама