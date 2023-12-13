Подмосковье 13 декабря 2023, 13:34 Пять школ приняли участие в квесте по функциональной грамотности в Дмитровском округе Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

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Неделя функциональной грамотности проходит в школах Подмосковья с 11 по 15 декабря. Ученики из пяти школ Дмитровского округа приняли участие в квесте, посвященном развитию различных навыков.

Функциональная грамотность — это умение применять на практике знания и навыки, полученные в школе. В течение недели в школах Дмитровского округа пройдут тематические занятия, семинары и тренинги для педагогов.

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«Ежегодно в Дмитровском округе проходит Неделя, посвященная развитию функциональной грамотности у детей. Каждая школа готовит и проводит для своих учеников интересные тематические занятия», — отметила начальник Управления образования администрации Дмитровского округа Татьяна Малинникова.

Так, Управление образования администрации Дмитровского округа организовало для школьников квест «В царстве роз». Он прошел на базе тепличного комплекса «Подосинки».

Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Задания квеста выполняли команды из школы № 3, № 5, № 10, лицея № 4 и Орудьевской школы. После сотрудники тепличного комплекса провели для ребят экскурсию и показали процесс выращивания роз.

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