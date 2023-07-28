Подмосковье 28 июля 2023, 14:45 Пять школ и детский сад капитально отремонтируют в Богородском округе к 1 сентября Пресс-служба администрации Богородского городского округа

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Глава Богородского округа Игорь Сухин посетил три центра образования, в которых ведется капитальный ремонт. Всего в округе обновят пять школ и детский сад. Работы завершат к 1 сентября.

Пресс-служба администрации Богородского городского округа

Ремонт и усиление разрушенных плит фасада ведется в центре образования № 35 в селе Кудиново. Там также заменят окна и витражи. Сейчас идут фасадные и кровельные работы. Бригада строителей работает в две смены.

Пресс-служба администрации Богородского городского округа

Центр образования № 28 также в программе капитального ремонта. Здесь кровля готова на 80%. Рабочие заменили перекрытия и приступили к ремонту фасада. По поручению главы Богородского городского округа Игоря Сухина контроль работ там будут вести еженедельно, чтобы исключить возможность отставания от графика.

Здание Старокупавинского лицея также приведут в порядок к 1 сентября. Строители заменили скатную кровлю, инженерные коммуникации и фасад. Впереди благоустройство спортплощадки. Рядом также появится парковка для автомобилей.

Ранее в ежегодном обращении к жителям губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что регион занимает 2-е место в России по качеству образования.

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