Подмосковье 05 июля 2023, 17:04 Пять школ и детских садов отремонтируют в Мытищах в 2023 году

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Пять образовательных учреждений отремонтируют в Мытищах в 2023 году. Обновление ждет детский сад «Ивушка» в Поведниках, детский сад для детей с особенностями развития, гимназию № 1, школы № 8 и № 29.

Вместе с ремонтом учреждений планируется благоустроить и пришкольную территорию. Так, в школах № 10 и № 22 построят стадионы.

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Напомним, в прошлом году в Мытищах отремонтировали школу № 7 и школу для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Капитальный ремонт школ и детских садов идет во всем Подмосковье.

«У нас есть задача, пока лето, в ускоренном режиме отремонтировать все запланированные школы в Подмосковье, чтобы уже 1 сентября дети вернулись в свои родные классы», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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