Пять самых красивых мест для зимней прогулки назвали в Подмосковье

Закрытые границы заставили россиян встретить 2021 год дома с родными. Но необязательно уезжать куда-то далеко, чтобы насладиться праздничными днями. Составили пятерку самых красивых локаций для зимних прогулок в области.

Место, которое не оставит никого равнодушным, — усадьба Дубровицы в Подольске. Как рассказали РИА «Новости» в региональном комитете по туризму, на территории усадьбы находится церковь Знамения Пресвятой Богородицы, которая построена в уникальном для России архитектурном стиле барокко. Храм возвели в 1704 году, он принадлежал представителям дворянских семей Морозовых, Голицыных и Дмитриевых-Мамоновых. Вход на территорию усадьбы бесплатный.

Коломенский кремль, границы которого не ограничены стенами, тоже идеально подходит для зимней прогулки.

«На территории Кремля приятно гулять, наслаждаться видами древней архитектуры, пообедать в одном из многочисленных кафе, купить что-нибудь на память в сувенирных лавках, а также попробовать знаменитые пастилу и калач. Вход на территорию бесплатный», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Одна из древнейших крепостей Подмосковья — Зарайский кремль. Он идеально сохранился до наших дней. На территории можно посетить Никольский собор и собор Усекновения главы Иоанна Предтечи, где хранится главная святыня Зарайска — икона Николая Чудотворца, а также духовное училище и здание бывших Присутственных мест. Вход на территорию Кремля свободный, цена на билет в музей составит 150 рублей.

Киногород Piligrim Porto в Солнечногорске подойдет тем, кто восхищается архитектурой европейских городов XVIII века. По городу можно не только прогуляться, но и пройти квест, посетить сувенирные магазины и перекусить в кафе или в барбекю-зоне. Цена взрослого билета — 200 рублей, для детей и льготных категорий граждан — 100 рублей.

Насладиться неспешной прогулкой и ощутить дух русского дворянства можно, посетив усадьбу Кривякино в Воскресенске. Вход на территорию бесплатный.

Усадьбу недавно отремонтировали, а проект реконструкции получил престижную премию — бронзовый диплом в номинации «Реализация проектов по объектам ландшафтной архитектуры благоустройства и озеленения» смотра-конкурса «Лучший объект сохранения и развития» в рамках III Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие».

В комплекс усадьбы входят главный дом, северный флигель для часовни, южный жилой флигель, парки с прудами и с регулярной и пейзажной частями XVIII–XIX веков.