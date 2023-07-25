Подмосковье 25 июля 2023, 13:54 Пять разноуровневых пешеходных переходов через ж/д пути построят в Подмосковье в этом году Фото: unsplash.com

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Пять разноуровневых пешеходных переходов через железнодорожные пути и 14 одноуровневых построят в Московской области в 2023 году. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, разноуровневые объекты появятся в Реутове, Раменском, Люберцах, Серпухове и Ленинском округе.

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«Переход в Реутове на перегоне между станциями Реутово и Никольское планируется открыть в августе этого года. Он обеспечит безопасный и комфортный переход через ж/д пути для порядка 20 тысяч жителей близлежащих районов», — пояснил спикер регионального парламента.

В 2024 году в Подмосковье планируют построить еще пять разноуровневых переходов.

Ранее Подмосковье согласовало с РЖД возведение 30 одноуровневых объектов. Один из них построили в Истре в 2021-м. На обустройство переходов в 2024 году из бюджета региона выделили 347,3 миллиона рублей.

«Крайне важный для развития Московской области проект — Московские центральные диаметры <…> Для этого в Московской области предложено реализовать трехлетнюю программу по реконструкции надземных переходов через линии МЦД», — рассказал Брынцалов.

В рамках проекта реконструируют переходы на девяти станциях. В 2024 году займутся Одинцовым, Люберцами-1 и Раменской, в 2025-м — Фабричной и Удельной в Раменском, а также Силикатной в Подольске. В 2026 году приведут в порядок Панки и Ухтомскую в Люберцах и Никольское в Балашихе.

Перестройка пешеходных переходов обеспечит безопасность для 196 тысяч пассажиров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта в регионе. Сейчас в Московской области меняют остановочные павильоны.

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