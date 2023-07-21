Подмосковье 21 июля 2023, 12:15 Пять пунктов по изготовлению маскировочных сетей открыли в Солнечногорске пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Жители Солнечногорска могут помочь волонтерам шить снаряжение и плести маскировочные сети для участников специальной военной операции. В округе работают пять пунктов гуманитарной помощи.

Волонтеры приглашают жителей Солнечногорска присоединиться к помощи участникам спецоперации. Они своими руками делают маскировочные сети, тенты и халаты, которые бойцы используют для укрытия личного состава и техники.

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«Наши координаторы подберут ближайшее удобное место, где научат тонкостям маскировочного плетения. Ждут всех желающих вне зависимости от возраста. Рук очень не хватает», — рассказал член совета Благотворительного фонда помощи ветеранам боевых действий и специальных операций «Доблесть» Алексей Шашкин.

Пункты по изготовлению маскировочных сетей находятся в торгово-развлекательном центре «Солнечный» и культурно-досуговом центре «Тимоново» на Подмосковной улице в здании фонда «Дари Добро» на улице Военный городок, а также при Покровском храме в деревне Головково и по адресу: улица Красная, дом № 136. Телефоны координаторов: 8 (926) 161-53-63 и 8 (915) 009-81-59.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества». Туда могут обратиться военнослужащие и члены их семей для решения любых вопросов.

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