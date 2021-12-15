Пять проектов Подмосковья стали победителями премии «Туристический сувенир 2021»

Награды Всероссийской туристской премии «Туристический сувенир 2021» получили пять профильных проектов, созданных в Московской области. Финал конкурса прошел в Саранске.

Сувенирный платок «Головоломка» получил гран-при в номинации «Сувенир музея» от Музея истории русского платка и шали, расположенного в Павловском Посаде.

Первое место в номинации «Сувенир туристического маршрута» поделили открытка-раскраска от «Коломенского трамвая желаний», открытки «Живые картины» и набор для творчества «Модные шляпки», представленные Егорьевским историко-художественным музеем.

Кроме того, «Счастливый билет» от «Коломенского трамвая желаний» занял третье место в номинации «Гастрономический сувенир (еда)»

В финале конкурса приняли участие более 260 номинантов из 45 регионов РФ. Они представили свыше 400 изделий. Всего же в 2021 году на конкурс заявили более двух тысяч изделий из 66 регионов страны.

Ранее сообщалось, что лауреатов премии «Лучший управдом Подмосковья» наградили в Доме правительства. Со словами благодарности за качественно проведенную работу перед участниками премии выступил губернатор Московской области Андрей Воробьев.