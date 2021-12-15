Пять проектов Подмосковья стали победителями премии «Туристический сувенир 2021»
Пять туристических проектов Подмосковья стали победителями премии «Туристический сувенир 2021»
Награды Всероссийской туристской премии «Туристический сувенир 2021» получили пять профильных проектов, созданных в Московской области. Финал конкурса прошел в Саранске.
Сувенирный платок «Головоломка» получил гран-при в номинации «Сувенир музея» от Музея истории русского платка и шали, расположенного в Павловском Посаде.
Первое место в номинации «Сувенир туристического маршрута» поделили открытка-раскраска от «Коломенского трамвая желаний», открытки «Живые картины» и набор для творчества «Модные шляпки», представленные Егорьевским историко-художественным музеем.
Кроме того, «Счастливый билет» от «Коломенского трамвая желаний» занял третье место в номинации «Гастрономический сувенир (еда)»
В финале конкурса приняли участие более 260 номинантов из 45 регионов РФ. Они представили свыше 400 изделий. Всего же в 2021 году на конкурс заявили более двух тысяч изделий из 66 регионов страны.
Ранее сообщалось, что лауреатов премии «Лучший управдом Подмосковья» наградили в Доме правительства. Со словами благодарности за качественно проведенную работу перед участниками премии выступил губернатор Московской области Андрей Воробьев.