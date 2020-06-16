Пять подмосковных вузов вошли в топ-100 высших учебных заведений России

Пять вузов Подмосковья в этом году вошли в список 100 лучших высших учебных заведений России. Два из них попали в этот топ впервые.

Об этом рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Рейтинг лучших вузов страны традиционно составляет агентство RAEX. Из пяти подмосковных вузов три ежегодно попадают в списки — в этот раз они лишь укрепили свои позиции и поднялись выше. На одну позицию вверх переместился Университет «Дубна» — сейчас он занимает 56 место. На 69 позиции оказался Московский государственный областной университет — в этом году он поднялся с 74 места. 72 строчку рейтинга занял Технологический университет, который расположен в Королеве — в прошлом году он был на 73 месте.

Впервые в рейтинг вошли государственный Гуманитарно-технологический университет Орехово-Зуево — на 92 месте и Государственный социально-гуманитарный университет Коломны — на 99 месте.

Рейтинг агентства RAEX основывается на 42 статистических показателях и результатах опросов, в которых приняли участие более 60 тысяч представителей академических и научных кругов, студентов, выпускников и работодателей.

Три наших вуза традиционно входят в список лучших. Впервые вошли еще Орехово-Зуевский университет и Коломенский — это большая победа. Ирина Каклюгина.

«Всего в подмосковном регионе функционирует шесть вузов, где представлены образовательные программы по различным направлениям. С 20 июня у нас начнется приемная кампания в вузы. В этом году абитуриенты смогут подать документы в новом — дистанционном формате», — уточнила Каклюгина.