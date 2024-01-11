Подмосковье 11 января 2024, 12:57 Пять площадок для утилизации новогодних елей откроют в Солнечногорске в январе Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Ежегодная акция «Подари елке вторую жизнь» стартует на пяти площадках в Солнечногорске. Жители округа смогут сдать новогодние ели на вторичную переработку с 15 января до 15 февраля.

Еловые ветки отвезут на животноводческие фермы и в зоопарки для изготовления кормов, а стволы деревьев превратят в щепу для компоста. Деревья следует передавать на утилизацию без украшений, мишуры, скотча и блесток.

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«Экологическая акция „Подари елке вторую жизнь“ проходит в Подмосковье шестой год подряд в рамках национального проекта „Экология“. Мероприятие организуют для того, чтобы предотвратить навалы сезонных крупногабаритных отходов на придомовых контейнерных площадках и увеличить объемы вторичного сырья», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Алексей Синелобов.

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Всего в округе в этом году будет пять площадок по приему новогодних деревьев. Одна из них — площадка «Мегабак» вблизи дома № 8 на Школьной улице в Солнечногорске. Также сдать деревья на переработку можно рядом с домом № 5 в микрорайоне № 2 в дачном поселке Поварово; у дома № 28 в поселке Смирновка; около дома № 9 на Центральной улице в деревне Ложки; на пересечении Тверецкого проезда и улицы Трехсвятской в деревне Голубое.

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