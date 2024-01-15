Подмосковье 15 января 2024, 15:20 Пять площадок для утилизации новогодних деревьев открыли в Солнечногорске Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Ежегодная акция «Подари елке вторую жизнь» стартовала на пяти площадках в Солнечногорске. Жители округа смогут сдать новогодние ели на вторичную переработку с 15 января до 15 февраля.

Сдать деревья на утилизацию можно в официальные пункты приема. После этого новогодние ели отправят на переработку: их измельчат в щепу для подсыпки или на корм животным. Региональный оператор «Экопромсервис» транспортирует деревья на перерабатывающий комплекс.

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По словам заместителя главы администрации городского округа Солнечногорск Алексея Синелобова, акция «Подари елке вторую жизнь!» проходит в Подмосковье шестой год подряд в рамках национального проекта «Экология».

Площадки по приему новогодних деревьев будут работать на базе «Мегабака» вблизи дома № 8 на Школьной улице в Солнечногорске; рядом с домом № 5 в микрорайоне № 2 в дачном поселке Поварово; у дома № 28 в поселке Смирновка; около дома № 9 на Центральной улице в деревне Ложки; на пересечении Тверецкого проезда и улицы Трехсвятской в деревне Голубое.

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