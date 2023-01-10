Подмосковье 10 января 2023, 18:27 Пять пар Подмосковья успели расписаться в последние дни 2022 года

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В Московской области пять пар расписались в предпоследний день 2022 года — 30 декабря. Новые семьи образовались в Волоколамске, Лотошине и Шаховской.

В числе молодоженов были Андрей Рожко и Алевтина Родионова, которые приехали на регистрацию в русских национальных нарядах.

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Алевтина и Андрей заранее готовились к торжеству, планировали тематическую свадьбу и заказывали наряды в Доме русской моды в Москве. Одежда гостей также перекликалась с общим замыслом мероприятия. По мнению пары, свадьба в русском стиле позволит всем присутствующим окунуться в историю своего народа.

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