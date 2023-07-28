28 июля 2023, 16:48
Пять округов Подмосковья станут участниками конкурса «Лучшая муниципальная практика»
Мытищи, Зарайск, Ступино, Кашира и Орехово-Зуево станут участниками федерального этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Об этом сообщили в министерстве территориальной политики Московской области.
«Решение было принято сегодня на заседании комиссии регионального этапа конкурса по номинации „Обеспечение эффективной ‚обратной связи с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах“», — уточнили в ведомстве.
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В итоге комиссия направила на конкурс заявки от пяти округов. Министерство территориальной политики региона поздравило коллег из муниципалитетов с результатом.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил улучшить содержание парков в округах региона.
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Благоустройство
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