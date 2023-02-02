Подмосковье 02 февраля 2023, 17:53 Еще пять спортивных объектов с катками построят в Подмосковье до 2026 года

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Сотрудники Главгосстройнадзора проверили ход строительства спортивных объектов Подмосковья. До 2026 года в регионе планируют открыть пять физкультурных комплексов с катками.

Здание для соревнований вместимостью 100 человек на ледовой арене и 230 зрителей начали строить в Домодедове. Сейчас рабочие устанавливают конструкции подземной части.

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В Орехово-Зуеве построят двухуровневый физкультурно-оздоровительный комплекс со спортзалом и ледовой площадкой. Трибуны смогут разместить 330 человек. Работы планируют завершить весной 2024 года.

ФОКи с катками также появятся в Волоколамске, Кашире и Дзержинском. Их открытие ожидается до 2026 года.

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