Подмосковье 21 июля 2023, 14:34 Пять новых светофоров установили на дорогах Солнечногорска пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Пять предупреждающих светофоров установили на пешеходных переходах в Солнечногорске. Они появились на двух участках Пятницкого шоссе, на Восточном шоссе и в деревне Голубое.

Светофоры поставили на загруженных участках дорог, где часто происходят аварии. Моргающий желтый сигнал привлекает внимание водителей на нерегулируемых переходах.

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Работы провели в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. Например, сейчас в регионе обновляют остановочные павильоны.

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