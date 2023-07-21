21 июля 2023, 14:34
Пять новых светофоров установили на дорогах Солнечногорска
Пять предупреждающих светофоров установили на пешеходных переходах в Солнечногорске. Они появились на двух участках Пятницкого шоссе, на Восточном шоссе и в деревне Голубое.
Светофоры поставили на загруженных участках дорог, где часто происходят аварии. Моргающий желтый сигнал привлекает внимание водителей на нерегулируемых переходах.
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Работы провели в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. Например, сейчас в регионе обновляют остановочные павильоны.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Солнечногорск
Дороги
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