Пять новых станций очистки воды построят в Шатуре в 2020 году

В 2020 году в городском округе Шатуре будет построено еще пять станций очистки воды. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

За последние три года городской округа Шатура серьезно продвинулся в решении проблем с качеством воды. По губернаторской программе «Чистая вода» построены и введены в эксплуатацию восемь станций очистки. Новые объекты ЖКХ появились в поселках Мишеронский, Черусти, Туголесский Бор, Озеро Белое, Радовицкий, селах Дмитровский Погост, Середниково и в Шатуре на улице Спортивной.

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Необходимость строительства станции в Шатуре была вызвана ненадлежащим качеством воды: показатели железа превышали санитарные нормы в три раза. Сейчас все в порядке. Лабораторный контроль проводится каждую неделю. Станция снабжает водой 70% жителей города. В час через фильтры проходит 240 кубических метров воды. Очистка происходит за счет кислорода, реагенты и химия не используются.

«От компрессоров идет насыщенный обычный воздух в воду, и проходит окисление железа, которое может выпасть в осадок и превратиться в хлопья. Далее вода поступает по трубопроводу и через систему в фильтры, заполненные сорбентом, — происходит очищение воды, то есть физически железо остается на поверхности этого сорбента», — рассказал главный инженер ООО «Шатурский Водоканал» Сергей Культешов.

Раз в сутки происходит промывка фильтров. Кроме такого способа очистки, вода проходит еще ультрафиолетовое облучение — эта процедура убирает из жидкости всю патогенную микрофлору. Сейчас чистой водой в городском округе обеспечены 90,5% населения. В 2020 году данный показатель вырастет.

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Генеральный директор ООО «Шатурский Водоканал» Дмитрий Ильин объявил, что в 2020 году в городском округе запланировано строительство еще пяти станций. Проект разрабатывается специальным институтом. При этом важно не только очищать воду, но и следить за нормативно-номинальным давлением. «При необходимости будет происходить их увеличение за счет бурения новых скважин, соединения сетей между собой в местах, где есть потребность в увеличении мощностей. В Шатуре, на улице Чехова, появится такая станция — так называемый ВЗУ „Брикетный завод“, на улице Пионерской, в поселке Мещерский Бор, в деревне Голыгино, в селе Пышлицы», — уточнил Дмитрий Ильин.

Жители Шатуры реагирут на новости о воде по-разному. Шатурянка Мария Чистова сказала, что заметила улучшение качества воды. «Я переехала из другого города области, и в начале мне вода очень не понравилась. А теперь стало лучше — посторонних запахов нет, и вода мягче, чайник практически без накипи. Спасибо за работу! Но есть проблема старых ржавых труб: часто вода идет оранжевого цвета, особенно после отключений», — поделилась Мария Чистова.

Источник фото: администрация городского округа Шатура

Жительница поселка Мишеронский отмечает, что проблема с питьевой водой там существовала всегда: «Раньше от нее исходил сильный запах болота. Сейчас, после установки станции водоочистки, вода стала существенно лучше. Надеюсь, обслуживать станцию будут тоже хорошо и вовремя, чтобы качество воды не ухудшалось».

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С начала 2019 года на территории Московской области в рамках губернаторской программы «Чистая вода» введено в эксплуатацию 22 водозаборных узла. Это позволило улучшить качество водоснабжения свыше 22,5 тысячи жителей.

В декабре 2019 года еще 15 объектов водоснабжения будут запущены в эксплуатацию в городских округах: Власиха, Озеры, Сергиево-Посадский, Солнечногорск, Чехов, Можайский. За 5 лет в регионе было построено и модернизировано порядка 300 водозаборных узлов, что позволило улучшить качество водоснабжения более 1,5 миллиона жителей.