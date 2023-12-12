Подмосковье 12 декабря 2023, 14:25 Пять новых соцобъектов откроют в Солнечногорске в 2024 году Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Две школы, два детских сада и фельдшерский пункт откроют в Солнечногорске в 2024 году. Сейчас ведется строительство этих социальных объектов.

Сегодня в рамках президентского проекта продолжается строительство нового корпуса Поваровской школы и еще одного учреждения на 1375 мест в деревне Голубое.

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Кроме того, по губернаторской программе возводят детский сад на 320 мест в микрорайоне Рекинцо-2 в Солнечногорске. По инвестпрограмме предприятие «Стеклопластик» строит садик на 170 мест в поселке Андреевка. Все эти объекты планируется открыть 1 сентября 2024 года.

«Наш округ все больше людей выбирают для жизни, воспитания детей, поэтому мы уделяем внимание развитию социальной инфраструктуры. Уже в 2024 году при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева откроем сразу пять новых объектов: две школы, два садика и фельдшерско-акушерский пункт», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Он добавил, что в 2024 году в Поварове начнут строительство детского сада на 250 мест и нового корпуса на 300 мест для гимназии № 6 в Солнечногорске. Также по президентской программе к началу следующего учебного года капитально отремонтируют лицей № 1 имени Блока и школу № 5.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил обновленный лицей в Протвине. Он пообщался с преподавателями и высоко оценил качество выполненных работ.

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