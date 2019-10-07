Пять новых школ построят в Коломне до 2021 года. Они решат проблему второй смены

В Коломне до 2021 года построят пять новых школ. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Так, за два года в муниципалитете построят новый корпус школы № 21 на 525 мест, пристройки к гимназиям № 2 и 8 на 300 и 200 мест. Самое большое учреждение появится в густонаселенном микрорайоне Колчево — там смогут обучаться 825 ребят. Пятую школу построят в поселке Пески.

Новые образовательные учреждения помогут решить проблему второй смены в Коломне. Школы будут соответствовать всем современным требованиям — учиться в них будет комфортно и удобно.

«Подмосковное правительство оказывает помощь тем муниципалитетам, где сохраняется проблема второй смены. Коломенский городской округ также получает эту поддержку на всех уровнях и при решении всех вопросов. Благодаря ей в ближайшее время запланировано строительство новых школьных учреждений, что даст возможность сотням юных коломенцев через несколько лет пойти учиться в новые просторные здания», — рассказал глава муниципалитета Денис Лебедев.

Источник фото: администрация Коломенского городского округа

Открытия учреждений с нетерпением ждут как ученики и их родители, так и педагоги. Кстати, благодаря новым школам в Коломне появятся рабочие места.

«В этом году дочь пошла в первый класс, и перспектива учиться через два года во вторую смену нас уже пугает. Судите сами: утром ребенок остается дома один. Проконтролировать его, покормить, собрать в школу некому. Вечером, когда дочь возвращается с учебы, нужно снова садиться делать домашнее задание. А ребенок уже утомился. Переносить на утро? Но я, например, предпочитаю контролировать это», — поделилась местная жительница Наталья Фадеева.

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Новым школам — новое оборудование. По словам местных педагогов, с начала будущего года начнутся конкурсные процедуры по закупке техники. Так, в школах могут появиться 3D-принтеры и наборы для робототехники, интерактивные панели и лингафонная аппаратура.