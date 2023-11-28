Подмосковье 28 ноября 2023, 09:48 Пять новых профилей открыли в филиале МОНИКИ в Реутове Пресс-служба администрации городского округа Реутов

Читать 360tv в

Пять новых профилей открыли в филиале консультативно-диагностического центра МОНИКИ имени Владимирского в Реутове. В их числе дерматология, функциональная диагностика, нефрология, неврология и ревматология. Там также работает военная врачебная экспертиза и дневной стационар.

«В июне 2023 года мы торжественно открыли филиал МОНИКИ имени Владимирского на проспекте Мира. Наши жители уже успели побывать на приемах у кардиологов, эндокринологов, гематологов, гастроэнтерологов и терапевтов. По многочисленных просьбам открыли дополнительные профили — это дерматология, функциональная диагностика, нефрология, военная врачебная экспертиза, неврология, а также ревматология. Кроме того, открыли и дневной стационар», — рассказал глава городского округа Реутов Станислав Каторов.

Реклама

Каторов отметил, что в дальнейшем здесь планируется организовать работу в две смены, расширить штат медиков. В частности, его пополнят УЗИ-специалисты, офтальмологи, дерматовенерологи, пульмонологи, оториноларингологи.

Пресс-служба администрации городского округа Реутов Пресс-служба администрации городского округа Реутов Пресс-служба администрации городского округа Реутов Пресс-служба администрации городского округа Реутов Пресс-служба администрации городского округа Реутов

«Лечение в центре — бесплатное по полису ОМС. При наличии медицинских показаний направление на лечение в филиал консультативно-диагностического центра МОНИКИ имени Владимирского в Реутове выдает лечащий врач», — отметили в пресс-службе округа.

Ранее врачи МОНИКИ выступили с докладами на всероссийском форуме детских хирургов. Они представили доклады о лечение сложных заболеваний и использовании передовых технологий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».