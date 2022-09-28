Пять новых детских площадок установили в Серебряных прудах | 360°

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Пять новых детских площадок установили в Серебряных прудах

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В Серебряных Прудах завершаются масштабные работы по благоустройству. В пяти населенных пунктах по губернаторской программе установили большие игровые городки.

Площадь новых детских площадок колеблется от 300 до 450 квадратных метров. Выполнены игровые территории в стилях «ЭКО» и «Космический модерн». Для детей здесь есть горки и качели, лестницы и турники.

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Для тех, кто любит погонять мяч, в Серебряных Прудах установили универсальные спортивные площадки. Они подходят для игры в футбол, баскетбол и волейбол. Всего подобных объектов будет три. Уже готовы принимать спортсменов две из них.

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Претерпел изменения и центр города. Здесь модернизировали сквер имени Ленина. На пешеходной зоне вымостили брусчаткой новые тротуары, установили фонари и лавочки, разбили клумбы. Территория из неприглядной и заросшей бурьяном преобразилась в красивый сквер.

«Данный сквер зажил новой жизнью, потому что многое здесь нам удалось изменить и сделать его более современным, более посещаемым. Сквер находится в центре нашего городского округа и соединяет две половинки самого поселка», — отметила заместитель главы, начальник территориального управления администрации городского округа Серебряные Пруды Светлана Севостьянова.

Кроме того, в Серебряных Прудах заасфальтировали народные тропы — дорожки, которые выбрали сами жители. Такие работы провели по 39 адресам.

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Серебряные пруды

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