Подмосковье 07 марта 2023, 19:38 Пять новых автобусов начали курсировать в Жуковском

Читать 360tv в

Пять новых и современных автобусов начали курсировать в Жуковском. Машины оборудовали системами климат-контроля, видеонаблюдением и USB-разъемами для зарядки гаджетов.

Техника работает на маршрутах № 1 и 32. Ключи от новых автобусов водители получили от главы городского округа Юрия Прохорова.

Реклама

«Сегодня „Мострансавто“ нас порадовал получением таких новых автобусов, которые будут ходить по маршрутам нашего города <…> Такие автобусы будут ходить благодаря программе губернаторe Андрею Воробьеву», — сообщил Прохоров.

Реклама

«Сегодня это первая партия автобусов большого класса марки НЕФАЗ с 29 посадочными местами и предельной вместимостью 105 человек», — пояснила директор филиала «Мострансавто» Евгения Гусева.

В обновленном транспорте есть откидные пандусы для маломобильных жителей, а также места с креплениями для инвалидных колясок с кнопкой для связи с водителем.

«Очень удобная система климат контроля, кондиционирования салона, также автоматические люди есть. Пассажиру или водителю не надо вставать идти в салон», — сообщил водитель автобуса Артем Сильянов.

Также в транспорте появилась система наклона кузова в сторону дверей на остановке. Благодаря этому пассажирам будет проще заходить и выходить.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».