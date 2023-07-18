Подмосковье 18 июля 2023, 13:58 Пять народных троп благоустроят в Лобне в 2023 году пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Еще пять тропинок к остановкам, садикам и школам благоустроят в Лобне до конца года. Работы начнутся уже на этой неделе.

Работы вскоре начнутся около дома № 11 на Окружной улице. Там благоустроят дорожку вдоль школы № 2. Также работы проведут на Силикатной улице вблизи домов № 4/1 и № 4/2.

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Далее благоустроят тропинки на Спортивной улице, от улицы Жирохова к остановке «Депо» на Батарейной улице, а также от Вокзальной к Сумароковской улице.

«Жители привыкли сокращать путь к остановкам, садикам и школам между домами. Такие тропки появляются стихийно. Мы их отслеживаем и превращаем грунтовые тропы, которыми невозможно воспользоваться, например, во время дождя, в асфальтированные удобные дорожки, где можно и пройти, и провезти коляску, не испачкавшись», — рассказал в своем Telegram-канале глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

Программа по благоустройству народных троп «Пешком» призвана сделать городскую среду комфортной для всех жителей. Оставить предложение о том, где еще в Лобне стоит построить удобные дорожки, можно в комментариях к посту в Telegram-канале главы округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить контроль за состоянием дворов.

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