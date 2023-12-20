Подмосковье 20 декабря 2023, 16:30 Пять медиков из Химок стали победителями областного профессионального конкурса Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Медиков Химкинской областной больницы наградили профессиональными премиями «Подмосковный врач» и «Подмосковная медсестра». Победителям областного конкурса в качестве поощрения выплатят от 120 до 180 тысяч рублей.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Терапевт Роман Боргуль, неврологи Александр Заведея и Юлия Пахомова, а также онколог Александр Щербаков получили премию «Подмосковный врач». Премию «Подмосковная медсестра» присудили Манане Меладзе.

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«Мы уже второй год проводим профессиональную премию для специалистов и расширили перечень специальностей — добавили хирургов и онкологов. Всего в конкурсных испытаниях приняли участие около 300 человек», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Чтобы получить премии, специалистам необходимо было пройти несколько конкурсных этапов: компьютерное тестирование, практические задания и ситуационные задачи. Экспертная комиссия состояла из ученых и медиков областных больниц.

Всего награды получили 150 человек: 100 врачей, 30 фельдшеров, 20 медсестер и медбратьев.

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