Пять мастерских по машиностроению открыли в колледже Сергиева Посада

Как рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина, ребята будут проходить обучение по востребованным специальностям. Она отметила, что мастерские повысят уровень подготовки специалистов.

Созданные мастерские станут площадкой для проведения обучающих мероприятий, курсов повышения квалификации и дополнительного профессионального обучения Ирина Каклюгина.

По словам министра, уже проделали большую работу. Например, отремонтировали помещения, приобрели около 250 современных технических аппаратов.

В итоге колледж получил 300 новых учебных мест. Мастерские по стандартам WorldSkills создают в Подмосковье по национальному проекту «Образование».