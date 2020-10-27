27 октября 2020, 15:48
Пять мастерских по машиностроению открыли в колледже Сергиева Посада
Пять современных мастерских машиностроения начали работать в Сергиево-Посадском колледже. В них смогут учиться будущие токари, фрезеровщики, сварщики и не только. Классы обустроили по стандартам WorldSkills.
Как рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина, ребята будут проходить обучение по востребованным специальностям. Она отметила, что мастерские повысят уровень подготовки специалистов.
Созданные мастерские станут площадкой для проведения обучающих мероприятий, курсов повышения квалификации и дополнительного профессионального обученияИрина Каклюгина.
По словам министра, уже проделали большую работу. Например, отремонтировали помещения, приобрели около 250 современных технических аппаратов.
В итоге колледж получил 300 новых учебных мест. Мастерские по стандартам WorldSkills создают в Подмосковье по национальному проекту «Образование».