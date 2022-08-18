Пять кровель отремонтируют во Власихе до конца года

В рамках программы капитального ремонта текущего года в городском округе Власиха запланировано привести в порядок кровли в пяти МКД. На сегодняшний день отремонтирована одна крыша.

«На территории Подмосковья продолжаются масштабные работы по капитальному ремонту кровель. С начала реализации программы отремонтировано 8400 крыш многоквартирных домов. В прошлом году было отремонтировано 576 кровель, в планах на этот год — 935», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Ремонты проводятся с соблюдением мер безопасности: границы опасных зон обозначают сигнальной лентой, рабочие используют каски и страховочные тросы. Каждое утро проводится инструктаж.

Контроль осуществляют специалисты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта». На все работы действует гарантийный срок — пять лет. В течение этого срока подрядчик несет ответственность за качество и должен устранять выявленные дефекты.

«Тем не менее, гарантийный период не отменяет обязанность управляющей компании должным образом содержать и обслуживать все элементы дома, а также максимально оперативно предпринимать меры по недопущению любого ущерба», — отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Также в регионе продолжается обновление объектов здравоохранения. Особое внимание уделяют ремонту стационаров, сообщил губернатор Андрей Воробьев.