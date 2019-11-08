  • Пять корпусов Novaya Riga Outlet Village открылись под Истрой

    08 ноября 2019, 13:41

    Екатерина Филимонова, Ольга Крылова

    Пять корпусов аутлет-центра Novaya Riga Outlet Village ввели в эксплуатацию в деревне Покровское городского округа Истра. Соответствующее разрешение выдало Министерство жилищной политики Московской области.
    Пять корпусов Novaya Riga Outlet Village открылись под Истрой

    Novaya Riga Outlet Village состоит из шести корпусов. Там продают товары народного потребления известных мировых брендов с высокими скидками. Открытие новых корпусов состоялось 7 ноября.

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    «Строительство объекта повлекло за собой создание 1,6 тысячи рабочих мест в Московской области. Проект находится на сопровождении центра содействия строительству при правительстве региона», − сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

    Общая площадь аутлета составляет 30 тысяч квадратных метров. Застройщиком является ООО «Европа».

    Также на Центральной улице в деревне Покровское состоялось открытие нового супермаркета известной торговой сети. Готовность торгового объекта к работе проверил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.