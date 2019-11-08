Пять корпусов Novaya Riga Outlet Village открылись под Истрой

Пять корпусов аутлет-центра Novaya Riga Outlet Village ввели в эксплуатацию в деревне Покровское городского округа Истра. Соответствующее разрешение выдало Министерство жилищной политики Московской области.

Novaya Riga Outlet Village состоит из шести корпусов. Там продают товары народного потребления известных мировых брендов с высокими скидками. Открытие новых корпусов состоялось 7 ноября.

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«Строительство объекта повлекло за собой создание 1,6 тысячи рабочих мест в Московской области. Проект находится на сопровождении центра содействия строительству при правительстве региона», − сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Общая площадь аутлета составляет 30 тысяч квадратных метров. Застройщиком является ООО «Европа».

Также на Центральной улице в деревне Покровское состоялось открытие нового супермаркета известной торговой сети. Готовность торгового объекта к работе проверил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.