Встречаем осень под джаз и ретро. Пять больших концертов проведут в усадьбе Архангельское

Яркие вечера, наполненные джазом и хитами советской эстрады, продолжаются в усадьбе Архангельское. Гостей ждет еще пять концертов на Летней сцене, а ближайшие состоятся уже 21 августа и 11 сентября.

Афиша выступлений пестрая и насыщеная. Выступят Дмитрий Носков, джаз-дива Теона Контридзе, одна из самых эффектных джазовых певиц Светлана Жаворонкова и не только.

Программа

21 августа: ВИА Татьяна. Ретро-хиты — от Леонида Утесова до Анны Герман — в исполнении барышень в платьях 50-х годов.

11 сентября: Дмитрий Носков & Биг Бэнд. Хиты и редкие песни Фрэнка Синатры — путешествие по Америке 50-60-х годов.

12 сентября: джазовая певица Светлана Жаворонкова. Звезда шоу «Голос» и резидент лучшей джазовой площадки в России.

18 сентября: Теона Контридзе & Band. Латиноамериканские, русские, грузинские песни, джаз и рок — ей подвластно все.

25 сентября: Лариса Долина и ее студенты в сопровождении Jazz Magic. Прозвучат хиты Майкла Джексона, Стива Уандера и The Beatles.

Бонусы

Каждые выходные, вплоть до середины сентября, все зрители концертов смогут бесплатно посетить спортивные занятия с лучшими профессиональными инструкторами.

В 13:00 — для взрослых, в 14:00 — для детей. Детская площадка находится у Колоннады, вход № 3.

Детали

Организатор — креативное агентство RedEvents, создающее яркие шоу и в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», оранжерее ВДНХ, на крыше или в других необычных местах столицы.

Музей-усадьба «Архангельское» находится в Красногорске. Организаторы гарантируют социальную дистанцию и другие антиковидные меры.

Все справки можно получить по телефону: +7 (903) 019-30-04. Билеты в продаже по ссылке.