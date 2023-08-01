Подмосковье 01 августа 2023, 15:11 Пять команд выступили на парусной регате ко Дню Военно-Морского Флота в Истре Телеканал «360»

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Парусно-гребная регата прошла на Истринском водохранилище ко Дню Военно-Морского Флота. Участие в заплыве приняли легкие шестивесельные шлюпки и катера.

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Выступили в турнире пять команд: «Фокстрот», «Ромео», «Виски», катер «Император» и катер «Резвый».

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Также на регате возродили традиционный «Заплыв героев», существовавший на Черноморском флоте до 1934 года. Участники проплыли 100-метровую дистанцию с Андреевским флагом. Для гостей мероприятия работала выставка под открытым небом, посвященная Военно-Морскому Флоту.

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