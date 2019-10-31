Пять новых клубов «Активного долголетия» откроют в Подмосковье

С 1 октября в Московской области работает программа «Активное долголетие». Благодаря проекту старшее поколение может проводить время с пользой для души и тела, причем бесплатно. И скоро программа охватит каждый муниципалитет Подмосковья.

Несмотря на то, что «Активное долголетие» — проект совсем новый, он уже полюбился старшим жителям региона. И для этого у программы есть все козыри: это и диспансеризации, и секции, и экскурсии.

«Мы только запустили „Активное долголетие“ с 1 октября, все до этого было пробой пера. Вообще, льгот для старшего поколения в разных исполнениях у нас порядка 35 миллиардов рублей. Но мы увидели, что требуется дополнительное внимание, дополнительная забота о тех, кто может позволить себе не работать, а проводить время дома, в кругу семьи», — рассказал губернатор Андрей Воробьев в эфире «360».

Источник фото: телеканал «360»

В Подмосковье проживают без малого два миллиона человек старшего поколения. Очень важно проявить заботу и уделить внимание каждому из них.

«Мы сейчас начинаем ремонтировать и делать современными клубы, где старшее поколение может общаться, шутить, читать, обмениваться новостями. И считаем такую работу, такую заботу принципиально важной. Льготы по-прежнему остаются в приоритете. Понятно, что и проезд, и все, что связано с материальной поддержкой, это имеет большое значение. Но вот программа „Активное долголетие“ — она про особую заботу», — добавил Андрей Воробьев.

«Активное долголетие» включает в себя несколько направлений — от медицины до спорта. Чтобы не было путаницы и вопросов, куда идти и к кому обращаться, открывают специальные клубы. Именно там можно посмотреть фильмы, заняться рисованием, поиграть в настольные игры, пройти курсы компьютерной грамотности, позаниматься дыхательной гимнастикой и сделать многое другое. Кстати, такие клубы уже работают в Солнечногорске, Реутове, Одинцове. А до конца года откроют еще пять: в Королеве, Долгопрудном, Сергиевом Посаде, Химках. Разумеется, на этих муниципалитетах не остановятся.

Источник фото: телеканал «360»

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«Повсеместно, по всей территории Московской области такие клубы „Активного долголетия“ будут открыты до 1 марта 2020 года. Также эта программа включает в себя и активности: это, соответственно, скандинавская ходьба, йога и так далее. И более того, мы сейчас запустили новый проект — голосование на портале „Добродел“, где мы уже готовим для наших жителей новые зимние активности», — сообщила Ольга Забралова, первый зампред правительства Московской области. Проголосовать можно до 15 ноября.

У проекта «Активное долголетие» есть свой портал — простой в использовании. Работает и мобильное приложение «Социальные услуги». А если возникают сложности, на помощь приходят сотрудники Управления социальной защиты — они учат и показывают, как пользоваться программой.