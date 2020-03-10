Пять килограммов чистого счастья. В Королеве на свет появился крупный ребенок

Женщина в Королеве стало мамой здорового и довольно крупного ребенка. Новорожденная девочка весит 5,3 килограмма. Врачи говорят, что подобные ситуации спрогнозировать невозможно, но и ничего критичного в них нет.

«На первом УЗИ мне говорили — два килограмма, о том, что ребенок крупный, узнала уже, когда лежала в паталогии, и не думала, что настолько крупный», — говорит мама девочки Фануза Каримова.

Источник фото: телеканал «360»

Однако, для специалистов это тоже стало сюрпризом. Подобные ситуации невозможно спрогнозировать, так как плод развивается неравномерно.

«100% того, что он будет крупным, сказать нельзя заранее. Можно прежположить, если у женщины до этого рождались крупные дети, можно предположить, что и этот будет крупным скорее всего, но это тоже не обязательно», — говорит зав. отделением патологии беременности ГБУЗ МО «Королевский родильный дом» Екатерина Миркина.

Источник фото: телеканал «360»

Поэтому когда Фануза легла в больницу из-за того, что уже начала перехаживать срок и врачи посмотрели плод, было принято решение о кесаревом сечении.

«Считается, что крупный ребенок — больше 4-х килограмм. Тот, который весит больше пяти — это гигантский плод, мы их так и называем, это необычная ситуация, но мы с ней справляемся», — сказала зав. отделением патологии беременности ГБУЗ МО «Королевский родильный дом» Екатерина Миркина.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас мама с дочкой уже дома под присмотром родных. Как отмечает Фануза, все бы ничего, но вот надаренные ползунки пришлось убрать обратно в шкаф, по размеру ничего не подошло, ведь рост дочери — 58 сантиметров. Благо, есть двоюродная сестра чуть постарше Эмилии, так что родственники тут же привезли кучу всего подходящего. Ну а папу отправили снова по магазинам.

Источник фото: телеканал «360»

В целом для Подмосковья крупные дети — не редкость. Если забить в поисковик запрос, то сразу же увидим, что в январе 2018-го в Королеве уже принимали на свет мальчика весом 5,4 килограмма, а в 19 году в Балашихе младенец весил пять с половиной.

Как утверждают врачи — габариты при рождении ни о чем не говорят. Например, боксер-гигант Николай Валуев при рожденнии весил три килограмма 200 граммов и рост имел 52 сантиметра. Так что новая жительница Королева вполне может вырасти и стать миниатюрной балериной.