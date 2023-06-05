Подмосковье 05 июня 2023, 01:30 Пять юных жителей Лосино-Петровского округа получили первые паспорта

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В Лосино-Петровском прошла церемония вручения первых паспортов. В этот раз их получили пятеро юных жителей округа.

Перед началом церемонии подростки заполнили личную карточку. Большинство из них признались, что получение паспорта для них волнительное и ответственное мероприятие.

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«Я думаю, что при получении паспорта можно будет иметь разные возможности», — сообщила юная жительница округа Милена Шепелева.

«Без паспорта ничего не добьешься. Не сходишь даже в поликлинику, не поступишь в вуз», — заявил другой получатель удостоверения Владимир Пырлик.

Лосинопетровцы получили свои паспорта в торжественной обстановке по случаю празднования Дня защиты детей.

«Человек становится полноправным гражданином России. Я в напутственных словах говорил: любите Родину. Это не просто любить душевно, но еще и делать что-то для Родины», — сообщил глава округа Сергей Джеглав.

Также ребятам вручили конституцию России.

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