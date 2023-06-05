05 июня 2023, 01:30
Пять юных жителей Лосино-Петровского округа получили первые паспорта
В Лосино-Петровском прошла церемония вручения первых паспортов. В этот раз их получили пятеро юных жителей округа.
Перед началом церемонии подростки заполнили личную карточку. Большинство из них признались, что получение паспорта для них волнительное и ответственное мероприятие.
Реклама
«Я думаю, что при получении паспорта можно будет иметь разные возможности», — сообщила юная жительница округа Милена Шепелева.
«Без паспорта ничего не добьешься. Не сходишь даже в поликлинику, не поступишь в вуз», — заявил другой получатель удостоверения Владимир Пырлик.
Лосинопетровцы получили свои паспорта в торжественной обстановке по случаю празднования Дня защиты детей.
«Человек становится полноправным гражданином России. Я в напутственных словах говорил: любите Родину. Это не просто любить душевно, но еще и делать что-то для Родины», — сообщил глава округа Сергей Джеглав.
Также ребятам вручили конституцию России.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о бесплатных летних лагерях для детей бойцов СВО. Они смогут отдохнуть в «Литвиново» в Наро-Фоминске.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Паспорта
Лосино-Петровский
Реклама
Реклама