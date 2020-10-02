Кулинарные изыски, общение с альпака и главные святыни. Пять экскурсий в Подмосковье для всей семьи

Прогулка с альпака

Экскурсия, которая увлечет и взрослых, и детей: это целый день с альпака. На ферме можно будет зайти в загон к милым животным, погладить их и покормить.

Сотрудники фермы проведут гостей в «мастерскую шерсти». Там расскажут, как стригут альпака. После такого яркого дня у вас останутся милые фотографии на память. Стоимость экскурсии — 1490 рублей.

Прогулки по городам

Для любителей архитектуры подойдет экскурсия «Два кремля», она длится два дня. За это время вы посетите три подмосковных города: Зарайск, Озеры и Коломна. В Озерске попробуете вкуснейшие конфеты, а в Коломне полакомитесь пастилой.

Однодневная экскурсия в Коломну за 4,5 часа позволит прогулять по самым значимым достопримечательностям: кремль, Брусенский и Ново-Голутвин монастыри, Коломенский Посад, храм Богоявления в Гончарах, Богородице-Рождественский Бобренев монастырь и Богоявленский Старо-Голутвин монастырь, основанный преподобным Сергием Радонежским.

За историями о древнем городе можно отправиться в Дмитров. Экскурсия длится 10 часов, программа насыщенная и интересная. Сначала туристическая группа посетит ансамбль Дмитровского кремля, крепостные валы и Успенский собор, внутри которого сохранились резной золоченый иконостас XVII века и уникальная керамическая икона «Чудо Георгия о змие».

Потом вас отведут в Борисоглебский монастырь. Вы сможете прогуляться по «дмитровскому Арбату» и увидеть скульптурные композиции «Гости из прошлого», которые напоминают о жителях города из ушедших эпох.

А еще прокатитесь на теплоходе по Икшинскому и Пестовскому водохранилищам.

Гастротур для лакомок

А для гурманов есть гастрономический тур в Коломну. На этой экскурсии вас угостят традиционными калачами из русской печи. А в настоящей коммунальной квартире, где сохранился быт 60-70-х годов прошлого века, накормят вкусным обедом. На десерт — театрализованное представление с чаепитием и дегустацией пастилы на Музейной фабрике коломенской пастилы.

Путь к святыням

Два монастыря можно увидеть на экскурсии «Звенигород — Новый Иерусалим». Сначала вас отвезут в Саввино-Сторожевский монастырь в Звенигороде. Его в 1398 году основал монах Савва, ученик преподобного Сергия Радонежского. Затем туристы отправятся в Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей и посмотрят экспозиции «Покои боярыни XVII века» и «Древний Звенигород».

Из Звенигорода туристов отвезут в Истру, где находится Новоиерусалимский монастырь. Участникам экскурсии покажут его территорию, Воскресенский собор и выставку «Рассадник изразцового дела» в Солодовых палатах.

Еще одна экскурсия, которая познакомит со святынями, это поездка в Сергиев Посад. Сначала туристы познакомятся с селом Радонеж, которое хранит память об основателе русской духовной культуры и носителе культурных идеалов Святой Руси Сергии Радонежском, и посетят Преображенскую церковь.

Позже группа отправится в небольшой городок Хотьково, где находится Покровский Хотьков монастырь. Именно там приняли постриг и похоронены родители Сергия Радонежского.

Главная часть тура — паломническая экскурсия по сокровищнице Русской православной церкви Свято-Троицкой Сергиевой лавре.

Уникальные вещи от мастеров

Всем, кто любит красивые вещи, придется по вкусу поездка в города, где мастера изготавливают уникальные предметы. Павловский Посад прославился своими льноткацкими фабриками и шелково-прядильными мануфактурами. В этом городе туристы посетят уникальный Музей истории русского платка и шали, где собраны коллекции ситцевых платков, изделий из парчи, золотого шитья, шалей из шерсти и платков из шелка.

После этого группа отправится в Ликино-Дулево. Фарфор, произведенный здесь, стал символом изысканности, богатства, роскоши. Познакомиться с этим промыслом можно будет в местном краеведческом музее. А в фирменном магазине Дулевского завода вы приобретете нарядные и яркие фарфоровые изделия.

Далее участники тура посетят Первый фарфоровый завод Гжели и музей керамики при Гжельском художественно-промышленном колледже, где собраны старинные гжельские шедевры и работы лучших мастеров и художников.