Пять дорог отремонтируют в Серебряных Прудах в 2022 году

В городском округе Серебряные Пруды в 2022 году в программу ремонта попали пять автомобильных дорог, четыре из них выбрали жители муниципалитета голосованием на платформе «Добродел». В порядок планируют привести и другие участки за счет финансирования из городского бюджета.

На одной из пяти дорог уже начались ремонтные работы — это участок между селами Мочилы и Подхожее. Житель Серебряных Прудов Виктор отметил, что ситуация с дорогами за последние годы изменилась к лучшему.

«С полным на то правом можно утверждать, что ситуация с дорогами меняется в лучшую сторону. Могу судить об этом, будучи водителем с большим стажем. Качество дорожного покрытия на высоком уровне. Конечно, встречаются проблемные участки, однако это, скорее, исключение», — заявил горожанин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с главами муниципалитетов заявил, что на модернизацию дорожных сетей в регионе правительство направит значительные средства.