Подмосковье 18 апреля 2023, 18:57 Пять домов ребенка в Подмосковье переделают в коррекционные детсады до 1 июля

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В Московской области в коррекционные детские сады превратят пять Домов ребенка до 1 июля. Об этом сообщили в Московской областной думе.

«В Подмосковье реализована концепция, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, должны воспитываться в семьях — либо у усыновителей, либо у приемных родителей и опекунов. И эта система у нас работает. На сегодняшний день у нас почти все детишки — их более чем 20 тысяч — воспитываются в семьях», — пояснил глава комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

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При этом около 500 детей все еще находятся в специализированных семейных центрах. Такие учреждения оказывают медицинскую помощь и комплексную реабилитацию детям с различными патологиями из обычных семей. Сейчас в Подмосковье работают восемь Домов ребенка. Они находятся во Фрязине, Орехово-Зуеве, Подольске, Люберцах, Видном, Мытищах, Коломне и Краснополянском округе.

«Общая мощность всех учреждений составляла 655 коек, средняя длительность лечения — 42 дня. Средняя кратность госпитализации детей — до трех раз в году. Всего лечение прошли 1325 детей», — сообщила замминистра здравоохранения Московской области Елена Зинатулина.

В учреждениях работают 914 человек, из них 486 — медики. Краснополянский дом ребенка передали в ведомство министерства, туда направили всех детей-сирот региона. Мытищинское учреждение присоединили к Королевскому детскому психоневрологическому санаторию, а Коломенский — к Московскому областному хоспису.

«В регионе 280 тысяч детей нуждаются в реабилитации <…> На Московскую область нам нужно 270 коек, 80 коек в учреждениях Подмосковья есть, 265 коек — в федеральных учреждениях», — добавила замминистра здравоохранения.

Второй этап реабилитации дети могут проходить в пяти медучреждениях региона. Для этого предусмотрели 345 мест. Планируется открыть еще 290 коек.

«Мы продумали схему оказания выездной формы реабилитации. Наш институт детства, расположенный в Мытищах, будет организовывать реабилитационную бригаду, которая будет выезжать в сад, осматривать детей и создавать индивидуальный план реабилитации на каждого ребенка», — заявила Зинатулина.

По ее словам, после осмотров информацию занесут в единую систему Московской области. Она будет отражаться у родителей на портале госуслуг. Перед реорганизацией персоналу детских домов предложили продолжить трудоустройство в коррекционных детских садах.

Новые учреждения станут филиалами общеобразовательных учреждений, сообщила замначальника управления общего образования минобразования региона Татьяна Степанова.

«У нас на сегодняшний день в Московской области проживают 28,5 тысячи детей-инвалидов. И система социальной реабилитации выстроена с учетом как полустационарных форм социального обслуживания, так и стационарных форм», — добавила первый замминистра соцразвития Подмосковья Надежда Ускова.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Московской области. В стадии работ и капитального ремонта находятся более 170 учреждений.

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